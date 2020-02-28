Москвички смогут прикрепляться к женским консультациям онлайн

Прикрепиться к любой городской женской консультации жительницы Москвы теперь могут теперь через портал mos.ru, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. До недавнего времени женщинам приходилось лично приносить свои заявления о прикреплении в медицинские учреждения.

«На протяжении последних лет в Москве продолжается работа по внедрению цифровых технологий в сферу здравоохранения. К системе ЕМИАС уже подключены поликлиники города, начинают подключаться первые стационары. Мы открыли жителям доступ к их электронным медкартам и работаем над переводом самых востребованных услуг в режим онлайн. Сейчас запускаем онлайн-прикрепление к женским консультациям. Теперь женщинам будет еще удобнее следить за своим здоровьем. Больше не нужно тратить время на поход в женскую консультацию, чтобы подать заявление — прикрепиться можно на портале mos.ru, не выходя из дома», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Услугой могут воспользоваться жительницы столицы старше 18 лет, имеющие московский полис ОМС. Кроме этого, в случае смены места жительства с помощью электронного сервиса можно будет выбрать другую медицинскую организацию. Если полис ОМС выдан не в столице, пациентки могут подать заявление на прикрепление только при личном визите в поликлинику.

Для получения услуги необходимо в разделе «Здоровье» блока «Услуги и сервисы» выбрать «Прикрепление к женской консультации». Здесь нужно предоставить паспортные данные, серию и номер московского полиса ОМС, контактный телефон, email, сведения об адресе прописки и проживания.

Если данные уже были указаны в личном кабинете, то система добавит их автоматически. При помощи интерактивной карты города пользователь сможет выбрать нужную женскую консультацию, система сама подскажет ближайшее к месту проживания учреждение. Сайт показывает адреса, телефоны, типы и номера участков, фамилии, имена и отчества врачей.

Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней. Уведомление об успешном завершении процедуры придет пользователям в личный кабинет на mos.ru и на электронную почту, указанную при регистрации. Важно помнить: пациентки имеют возможность сменить медицинскую организацию только раз в год.

В столице более 130 женских консультаций, которые работают при городских клинических больницах во всех округах Москвы. В них женщинам оказывается всесторонняя гинекологическая помощь на всех этапах: диспансерная и гинекологическая помощь, наблюдение в период беременности, подготовка к родам и наблюдение после родов.

Приближение амбулаторного звена к стационарному позволило сделать работу врачей более слаженной. В последние годы была создана принципиально новая модель системы родовспоможения. Раньше женские консультации были частью городских поликлиник. Теперь они стали подразделениями родильных домов и больниц, и врачи этих медучреждений могут вместе вести пациентку на протяжении всей беременности. В столице также появилась акушерская сеть, а беременные получают помощь всех нужных специалистов: кардиологов, гематологов, эндокринологов и других.

