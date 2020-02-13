Данные по детской вакцинации в Москве появились в электронной медицинской карте

В прошлом году власти Москвы провели масштабную работу по оцифровке прививочных карт детей. В результате была создана электронная база прививок, в которой содержатся данные более 1,9 миллиона карт. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции, посвященной внедрению цифровых сервисов в сфере детской вакцинации. «Работа по оцифровке данных велась полгода. В итоге нам удалось создать исключительный электронный реестр всей детской вакцинации», — подчеркнула вице-мэр.

По словам Анастасии Раковой, все прививки, сделанные в городской системе здравоохранения, не только отражены в электронной карте, но и подтверждены (подписаны) врачами, которые их ставили. Это очень важно, потому что теперь департамент здравоохранения столицы может в динамике анализировать ситуацию с вакцинацией в городе и контролировать эпидемиологическую ситуацию в школах и детских садах.

С середины января у москвичей появился доступ к единой электронной медицинской карте. С помощью нее можно получать актуальную информацию о состоянии своего здоровья без лишних походов в поликлинику. Электронная карта содержит историю диагностики и лечения пациента, в ней есть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписанные рецепты и другие медицинские документы. Теперь москвичам, имеющим доступ к электронным медицинским картам своих детей, стали доступны и их прививочные карты. Вся история прививок будет храниться в одном месте. Информация не потеряется, ее не придется восстанавливать, если родители решат прикрепить ребенка к новой поликлинике.

Московский календарь прививок несколько шире, чем национальный. В нем присутствуют три дополнительные вакцины: от вируса папилломы человека, гепатита А и менингита. В этом году впервые департамент столичного здравоохранения ввел для детей 6-7 лет повторную прививку против коклюша.

«Это новая вакцина, которая не дает никаких осложнений, — подчеркнул руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. — Вакцинопрофилактика — это единственный надежный метод профилактики заболевания. Все прививки абсолютно безопасны».

«Детская вакцинация — тема сложная не однозначная и дискуссионная, — отметила Анастасия Ракова. — Но мы считаем, что в таком огромном мегаполисе, как Москва, эпидемиологические риски выше, поэтому вакцинации мы всегда уделяли большое внимание».

Правительство Москвы проводит большую агитационную работу, привлекает к этой теме внимание всеми возможными способами, заявила вице-мэр. И, как только в Москве появился электронный реестр детской вакцинации, правительство начало таргетированно информировать каждого родителя применительно к каждому конкретному ребенку. Оповещения приходят в виде пуш-уведомлений, СМС-сообщений и по электронной почте. В них содержится информация о прививке, которую советуют сделать ребенку в определенном возрасте, а также о возможном заболевании при отказе от нее. Если данных о прививке по какой-то причине нет в карте, то родителям приходит напоминание, что нужно обратиться в поликлинику и предоставить эти сведения. За период работы сервиса было отправлено 1,5 миллиона подобных оповещений.

Следующая возможность, которая в ближайшее время появится у москвичей — это подгружать в свою электронную медицинскую карту все данные, которые они имеют на руках: справки, выписки, результаты анализов. Как правило, со временем они теряются или выбрасываются. Теперь они будут постоянно записаны в карте.

Говоря о ситуации с коронавирусом, Анастасия Ракова подчеркнула, что в Москве случаев его заражением нет. «Все необходимые меры мы принимаем. Количество приезжающих из Китая людей резко у нас сократилось», — отметила заместитель мэра. По ее словам, в столице постоянно ведется мониторинг ситуации в гостиницах и местах проживания туристов из Китая, а также в университетах, где учатся китайские студенты. На данный момент нет необходимости вводить дополнительные меры.

