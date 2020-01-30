Вузы Москвы усилят карантинно-медицинский контроль из-за коронавируса

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области принял решение рекомендовать вузам продлить до 1 марта каникулы для обучающихся в столичных вузах китайских студентов. Кроме того, правительство Москвы ведет совместную работу по организации медицинского контроля китайских студентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что Москва принимает дополнительные меры, чтобы не допустить возникновения и распространения коронавируса на территории столицы. «Во-первых, каникулярный режим для китайских студентов, обучающихся в российских вузах, будет продлен до 1 марта. Во-вторых, будет организован совместный медицинский контроль в общежитиях, куда после каникул вернулись ребята из Китая», — пояснила вице-мэр.

По рекомендации Роспотребнадзора, температуру у студентов необходимо проверять сразу по возвращении в общежитие с каникул, и затем ежедневно перед выходом на учебу.

Ранее, 28 января по поручению мэра Москвы был создан Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.