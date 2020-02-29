В Петербурге задержали пьяного украинца в форме и с поддельными документами ФСБ

В Санкт-Петербурге сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW X5, за рулем которого находился гражданин Украины в форме прокурора и с поддельным удостоверением майора городского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает РЕН ТВ.

В удостоверение, оформленное на другое имя, была вклеена фотография задержанного. Сотрудники ДПС в BMW X5 также нашли пистолет, оформленный на имя владельца удостоверения. Как оказалось, номера, установленные на BMW, числятся в архиве с 2006 года.

В отношении задержанного был составлен административный протокол по нескольким статьям КоАП РФ — в том числе за управление автомобилем в нетрезвом виде и незаконное ношение формы.

Ранее 29 февраля сообщалось, что мужчина, выдававший себя за начальника отдела по информационным вопросам ФСБ России, был задержан в Крыму.

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