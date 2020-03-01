На Украине рассказали о ментальной зависимости от России

Украина все еще остается зависимой от России в культурном плане. Такое мнение высказал писатель Тарас Прохасько изданию «Новое время».

Писатель высказал недовольство, что «пропаганда и просвещение» последних лет в стране не дали нужных результатов. По его словам, на Украине до сих пор есть сильная ментальная зависимость от России. «И все идет к тому, что русское на Украине станет нормой и фактически самой Украиной», — подытожил он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!