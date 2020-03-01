В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В Крыму объявили в розыск пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Екатерину Р. привезли в инфекционную клинику, которую она покинула без предупреждения. Соседкам по палате она говорила, что собирается в Ростовскую область.

Эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. По всему миру коронавирусом заразились почти 87 тысяч человек, большинство из них находятся в КНР. Скончались почти 3 тысячи заболевших, вылечились — более 42 тысячи. В феврале болезнь достигла Европы, очагом заболевания в Старом Свете стала Италия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!