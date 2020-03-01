Сбежавшая россиянка с подозрением на коронавирус пожаловалась в МВД на врачей

Сбежавшая из больницы россиянка с подозрением на коронавирус заявила, что ее подставили врачи севастопольской клиники. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам Екатерины, у нее на руках есть заключение терапевта о том, что она здорова. «Меня попросили медики для отчетности приехать на час в больницу. А потом заперли и объявили, что я здесь на 14 суток», — рассказала девушка, которая недавно вернулась из охваченного коронавирусом Китая.

Она утверждает, что пробыла в больнице четыре дня и сдала четыре анализа, но врачи скрыли их от суда. Екатерина написала в прокуратуру и МВД заявления на сотрудников клиники за неправомерные действия.

Ранее сообщалось, что в Крыму объявили в розыск пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы. Соседкам по палате она говорила, что собирается в Ростовскую область.

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