Российская молодежь поборется за гранты

Стартовал всероссийский конкурс молодежных проектов на получение грантов, впервые он проводится одновременно как для физических лиц, так и вузов России. Об этом говорится на сайте проекта в понедельник, 2 марта.

В конкурсе могут принять участие молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Максимальные размер финансовой поддержки для этой категории составит 2,5 миллиона рублей. Образовательные организации могут рассчитывать на 15 миллионов рублей.

В частности, на конкурс принимаются добровольческие инициативы, проекты патриотической направленности, а также в сфере спорта и здорового образа жизни.

Заявку на конкурс для физических лиц и вузов можно подать до 31 марта включительно на сайте myrosmol.ru.

Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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