Кремль оценил планы Турции установить бесполетную зону над Идлибом

Кремль, оценивая планы Турции установить бесполетную зону над сирийской провинцией Идлиб, исходит из заявления российских военных о том, что Москва не может гарантировать безопасность полетов там. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, эта ситуация — предмет оценок и анализа военных специалистов. Представитель Кремля при этом отметил, что военные России и Турции находятся в постоянном контакте по Сирии.

Об отказе России гарантировать безопасность полетов турецкой авиации после закрытия властями Сирии неба над провинцией Идлиб заявил 1 марта глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

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О закрытии воздушного пространства над всей северо-западной частью Сирии для самолетов и беспилотных аппаратов было объявлено ранее. Командование сирийской армии отметило, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и подлежат уничтожению.

Представитель президента Турции по связям с общественностью Фахреттин Алтун 28 февраля призвал установить бесполетную зону над Идлибом, чтобы защитить гражданское население. Такое заявление он сделал после гибели 33 турецких солдат в результате авиаудара в Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

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