Бывший тюремщик получил девять лет колонии за убийство любовницы

В Красноярском крае бывший сотрудник исправительной колонии №7 Никита Журавлев получил девять лет колонии строгого режима за убийство 29-летней любовницы Галины Миненко. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила мать погибшей Ирина Миненко газете «Проспект Мира».

По ее словам, прокурор просил дать подсудимому 10,5 лет лишения свободы. По данным издания, приговор пока не вступил в законную силу: стороны могут обжаловать решение.

В ноябре 2019 года сообщалось, что следователи задержали 31-летнего жителя Красноярска по подозрению в убийстве Миненко, пропавшей без вести. По данным следствия, вечером 15 ноября девушка уехала на своем личном автомобиле в поселок Арейское и исчезла. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По подозрению в совершении преступления 18 ноября был задержан начальник кинологического отдела колонии строгого режима №7 Никита Журавлев, с которым встречалась пропавшая.

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