Ветераны конфликта в Приднестровье штурмовали правительство Молдавии

Ветераны, воевавшие в Приднестровье в 1990-х годах, вышли митинговать у здания правительства Молдавии и попытались штурмовать его. Об этом сообщает «Sputnik Молдавия».
Митинг приурочен к дню памяти погибших в Приднестровском конфликте. Протестующие требуют отставки правительства и отказываются расходиться без встречи с премьером Ионом Кику. Они недовольны мерами соцподдержки ветеранов и указывают, что многие так и не получили помощи от государства за 28 лет с начала боевых действий.
Несколько сотен ветеранов попытались прорваться в здание и передать совместное заявление, в котором они требуют вывести российские войска с территории Молдавии (имеется в виду миротворческий контингент в непризнанной Приднестровской республике — прим. «Ленты.ру»). В результате в здании правительства разбили окна, о пострадавших не сообщается.
Молдавский портал NewsMaker сообщает, что участники митинга перекрыли одну из центральных улиц Кишинева возле здания правительства. Делегацию протестующих все же пропустили в здание на встречу с премьером.
Конфликт в Приднестровье начался еще в 1990 году, когда Приднестровская Молдавская республика отделилась от Молдавской ССР, так как не поддержала распад СССР. 2 марта 1992 года в регионе начались столкновения между полицией Молдавии и местным ополчением, в результате погибли около тысячи человек, десятки пострадали. Боевые действия продолжались до июля, пока в регион не ввели российский миротворческий контингент. Конфликт находится в стадии «заморозки».