Развенчан миф о популярной профилактике рака

Ученые Университета Восточной Англии развенчали миф о пользе омега-3 жирных кислот, которые являются популярной пищевой добавкой и считаются эффективной профилактикой рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали 47 научных работ с участием как здоровых людей, так и тем, кому поставили диагноз рак, и 86 работ, посвященных риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. В целом, в исследованиях приняли участие больше ста тысяч добровольцев. Часть испытуемых не менее года употребляла омега-3 жирные кислоты, остальные придерживались обычного рациона питания.

Оказалось, что, если бы тысяча человек употребляли добавки в течение четырех лет, то три человека избежали бы смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, шесть человек избежали бы ишемической болезни сердца, а у троих развился бы рак простаты. По словам ученых, и полезные, и вредные эффекты незначительны.

В то же время остается не ясным, какое влияние на организм оказывают омега-3 жирные кислоты, входящие в состав продуктов питания, например, жирной рыбы, которая также богата селеном, йодом, витамином D и кальцием.

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