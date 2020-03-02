Воробьев обсудил качество работы управляющих компаний

Мнение жильцов многоквартирных домов должно в обязательном порядке учитываться при оценки деятельности управляющей компании, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 2 марта.

«Везде, где жители, высказав свое мнение, обоснованно не хотят видеть действующую управляющую компанию, она должна быть заменена на качественную, которая заботится о жильцах», — подчеркнул Воробьев.

Решения о смене управляющих компаний будут приниматься и по итогам опроса на новом портале тырешаешьжкх.рф, а также в соцсетях, говорится на сайте правительства.

Также губернатор поручил начать подготовку к проведению профилактических работ в системе водоснабжения многоквартирных домов. По его словам, жители должны быт заранее проинформированы о предстоящих работах.

Воробьев предложил подумать о проведении опроса, который позволит выяснить предпочтения горожан об удобном времени для отключения горячей воды.