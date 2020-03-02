Подмосковные школьники разработают оборудование для спутников

Более 120 подмосковных школьников в рамках программы «Сириус 2020» в Королеве разработают оборудование для спутников и прототипов космических аппаратов. Об этом сообщает РИАМО в понедельник, 2 марта.

Конкурс пройдет на базе технопарка «Кванториум». Так, в течение двух ближайших недель ребята займутся созданием прототипов малых космических аппаратов формата CubeSat-3U, оптической системы, наземных станций приема данных с метеорологических спутников, а также используют данные дистанционного зондирования Земли.

Каждая разработка пройдет испытания в лабораториях и мастерских. Консультировать участников образовательного проекта будут ведущие специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли, ученые и эксперты.

«Ребят также ждут много других интересных мероприятий — встреча с космонавтом, лекции и насыщенная культурно-досуговая программа», — говорится в сообщении.

В августе 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил технопарк «Кванториум», он высоко оценил разработки юных конструкторов.