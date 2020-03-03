Раскрыта правда о сохранившейся ДНК динозавра

Ученые из Китая вместе с американскими коллегами раскрыли, что ими была обнаружена хорошо сохранившаяся ДНК внутри окаменелого хряща, принадлежавшего детенышу утконосого динозавра Hypacrosaurus stebingeri. Однако другие специалисты предупреждают, что говорить об обнаружении генетического материала древнего ящера пока преждевременно.

По их мнению, правда состоит в том, что в работе, опубликованной в журнале National Science Review, представлены неубедительные доказательства. Об этом сообщает издание Gizmodo.

На сегодняшний день считается, что ДНК не способна сохраняться в течение долгого времени. Самый старый полный геном был реконструирован на основе генетического материала, полученного из останков лошади, жившей 700 тысяч лет назад. Животное оказалось захороненным в вечной мерзлоте на территории Юкон. Окаменелости динозавра достигают возраста 75 миллионов лет, что на 1-2 порядка больше максимального времени сохранности ДНК.

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Китайские палеонтологи сообщили, что внутри кальцинированного хряща динозавра они выявили микроструктуры, которые похожи на ядро и хромосомы клеток. Ученые предположили, что внутри окаменелости находятся хорошо сохранившиеся клетки хондроциты. Результаты анализа показали, что также сохранились компоненты внеклеточного матрикса хрящей, включая гликозаминогликаны и коллаген типа II. Ряд тестов подтвердил вероятное присутствие ДНК в окаменелости: маркеры, специфически связывающиеся с генетическим материалом, окрасили образцы. Впрочем, авторы допускают возможность загрязнения материала, хотя и считают это маловероятным.

Однако другие специалисты считают, что образцы все-таки могли быть загрязнены. Эван Саитта (Evan Saitta) из Филдовского музея естественной истории в Чикаго считает, что на выводы китайских коллег могли повлиять статистические погрешности и присутствие микробов на изучаемом материале. Краситель пропидий йодид (PI), использованный в исследовании,не может проникать сквозь клеточные мембраны, поэтому окрашивание не может считаться доказательством наличия ДНК внутри ядра клетки. При этом ископаемые кости богаты микробной ДНК, которую можно выявить с помощью PI. Гистохимические методы, призванные доказать наличие хрящей, также склонны давать ложноположительные результаты.

Однако авторы работы не согласны с критикой. «Они могут говорить, что хотят», — прокомментировала утверждения скептиков Мэри Швейцер из Университета штата Северная Каролина. Она считает, что маркеры четко показали присутствие ДНК внутри клеточных структур в основе хрящевой ткани, чье присутствие также доказано гистологическими и иммунологическими методами.

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