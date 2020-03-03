Кадыров осудил «сделку века» Трампа

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил так называемую «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте сайте правительства Чечни.

По его словам, продвигаемое президентом США Дональдом Трампом решение «грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира».

На встрече с советником президента Палестины, Верховным судьей страны Махмудом Аль-Хабашем Кадыров отметил, что конфликты в мусульманских странах подогреваются при непосредственном участии западных стран.

17 февраля глава МИД России Сергей Лавров усомнился в возможности решить конфликт между странами путем, который предложил американский президент. Речь идет об односторонних уступках в пользу Израиля, отметил дипломат.

28 января Дональд Трамп представил план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, известный как «сделка века». Согласно карте, которую показал глава государства, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы и ряд арабских стран раскритиковали это предложение. Палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

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