В Москве выступит группа OQJAV

В Москве выступит российская инди-поп-группа OQJAV. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Музыканты дадут концерт 5 марта на площадке «ГлавClub Green Concert». Билеты можно приобрести на сайте.

Отмечается, что коллектив был ранее известен как «Окуджав» и был образован как сайд-проект солистки «Обе Две» Кати Павловой. Она покинула группу три года назад, в то время как основатель OQJAV Вадик Королев по-прежнему является основным автором песен группы.

В 2018 году у OQJAV вышел альбом «Листики-цветочки», записанный в обновленном составе трио. За пластинкой последовали EP «Кегельбан» и несколько синглов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!