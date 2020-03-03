В Госдуме поддержали поправку к Конституции о пенсиях

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции России о пенсиях. Решение было принято на заседании во вторник, 3 марта, пишут РИА Новости.

Согласно предложенной поправке, индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год». Кроме того, предлагается внести в Основной закон положения о том, что государство уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав, а также гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

Также, согласно документу, в России в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка россиян, индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

2 марта президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции страны положение о сроках индексации пенсий. Предполагается, что после 2024 года страховые пенсии будут ежегодно повышаться с 1 февраля на уровень инфляции предыдущего года. Дополнительная индексация с 1 апреля будет возможна, если среднемесячная номинальная зарплата за предыдущий год росла быстрее инфляции.

Конституционные изменения были анонсированы главой государства 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Путин заявил, что все инициативы будут вынесены на всенародное голосование, а первые две главы Основного закона меняться не будут. Среди возможных изменений — расширение полномочий парламента, приоритет российского законодательства над международным правом. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

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