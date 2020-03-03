Российского ученого пригласили в комиссию ЮНЕСКО по искусственному интеллекту

Директора Центра по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Сколковского института науки и технологий (Сколтех) профессора Максима Федорова пригласили присоединиться к экспертной группе ЮНЕСКО, которая займется созданием рекомендаций по формированию этических принципов разработки и использования искусственного интеллекта. Об этом сообщает D-Russia.ru.

Как отмечается, первая встреча группы пройдет 20-24 апреля, а вторая — в августе. Кроме того, в промежутке между этими встречами некоторые члены группы примут участие в национальных и региональных консультационных мероприятиях.

По итогам работы группы будет составлен документ, который, как ожидается, страны-участницы ЮНЕСКО одобрят к концу 2021 года.

В феврале Федоров также принял участие в учредительном заседании комитета по вопросам искусственного интеллекта при Комиссии России по делам ЮНЕСКО.

В ноябре 2019 Федоров стал победителем ежегодной международной премии Lenovo AI Innovation Challenge в области применения технологий искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений для решения глобальных проблем человечества в категории «ИИ для решения проблем человечества» номинации Lenovo-Intel AI University Challenge 2019.

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