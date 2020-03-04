Мать с дочерью избили пилота в самолете из-за отказа провозить детскую коляску

Мать с дочерью напали на пилота в самолете и избили его после того, как экипаж отказал им в провозе детской коляски. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в мае 2019 года, однако его подробности были раскрыты только сейчас. 23-летняя Генриетта Митаяре (Henrietta Mitaiare) и 53-летняя Мэри Робертс (Mary Roberts) летели из Цюриха в Лондон авиакомпанией Swiss Air.

Перед посадкой в самолет Робертс потребовала, чтобы стюардессы разрешили ей пронести детскую коляску в самолет. Однако бортпроводницы пояснили, что в самолете нет свободного места, и коляску уже убрали в багажное отделение.

Когда женщина начала спорить с сотрудницами авиакомпании, в салон зашел пилот и попросил ее успокоиться. По словам мужчины, после этого Робертс и ее дочь вышли из себя и набросились на него.

Как рассказали очевидцы, во время драки командир воздушного судна лежал в проходе и пытался отпихнуть Митаяре с себя, а ее мать пинала пилота ногами и просила, чтобы он оставил ее дочь в покое.

Членам экипажа пришлось сообщить о происходящем сотрудникам наземной службы, чтобы остановить потасовку. В итоге дело дошло до суда, однако обе британки отрицают свою вину.

В мае 2019 года пьяный россиянин побил командира воздушного судна, второго пилота и бортпроводников и оказался в полиции. Инцидент произошел на борту самолета, который стоял в аэропорту Новосибирска и готовился к вылету в Москву. Невменяемый мужчина начал громко браниться и вести себя агрессивно.

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