Жителям Подмосковья предложили выбрать места для освещения дорог, в опросе на портале «Добродел» к настоящему моменту приняли участие около шести тысяч человек, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его цитирует РИАМО в среду, 4 марта.

Сбор предложений продлится до 10 марта, после они будут направлены в администрации муниципальных образований для формирования плана мероприятий по освещению, утончил министр.

«Наибольшую активность проявили жители Электрогорска, Коломны, Ленинского округа, Долгопрудного и Подольска. Менее активны в голосовании городские округа Красноармейск, Лотошино, Пущино», — рассказал он.

На сайте «Добродел» пользователям предлагается отметить на карте участок дороги, который нуждается в освещении.

Установка освещения на региональных дорогах ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в Подмосковье будет построено свыше 300 километров линий наружного освещения вдоль областных дорог.