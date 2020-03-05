Появились подробности о новом заразившимся коронавирусом в России

Новым заразившимся коронавирусом в России оказался студент медицинского университета имени Мечникова Рикардо, прилетевший в Санкт-Петербург из Милана. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным газеты, студент прибыл в Петербург 29 февраля вместе со своим однокурсником. По прилете он чувствовал себя нормально, заселился в общежитие на проспекте Просвещения, 45, однако спустя пару дней у него поднялась температура. Медики сразу поместили приехавшего из страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу в инфекционный бокс в больнице имени Боткина.

В Роспотребнадзоре изданию подтвердили новый случай коронавируса. «Результат подтвержден в установленном порядке. Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациента удовлетворительное», — сообщили в ведомстве.

После контакта с Рикардо еще пятерых студентов-медиков госпитализировали, в общежитии вуза ввели карантин, уточняет «Фонтанка».

Ранее в России было установлено шесть случаев инфицирования новым типом вируса. Речь идет о двух китайцах, которые прошли лечение в больницах Читы и Тюмени, трех россиянах — пассажирах круизного лайнера Diamond Princess и недавно вернувшемся из Италии москвиче.

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