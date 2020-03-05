Новый украинский министр называл Зеленского кумиром быдла и слугой Кремля

Новый министр правительства Украины Олег Немчинов, назначенный Верховной Радой 4 марта, ранее критиковал президента Владимира Зеленского и называл его слугой Кремля. Скриншоты его постов периода президентских выборов опубликовало издание Obozrevatel.

В феврале 2019 года Немчинов перепостил на свою страницу публикацию, в которой Зеленского называли кумиром быдла, а также разместил ссылку на статью про будущего президента с хештегом #слугакремля. Позже он писал, что организовал праймериз партии «Европейская солидарность» и голосовал на президентских выборах за Петра Порошенко.

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Немчинов, в свою очередь, заявил, что «недоброжелатели перекручивают и комментируют» его посты о ходе прошлогодней избирательной кампании. Он поблагодарил президента за то, «что для него профессионализм, проукраинская позиция и искоренение коррупции во власти являются приоритетом над тем, как ты голосовал в 2019 году».

4 марта Рада утвердила новый состав правительства. Его главой стал бывший вице-премьер Денис Шмыгаль.

Президентские выборы на Украине состоялись в два тура, 31 марта и 21 апреля 2019 года. Во втором туре Зеленский выиграл у действующего главы государства Порошенко, набрав более 73 процентов голосов.

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