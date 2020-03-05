Появились подробности дела найденного без головы россиянина

Появились подробности дела найденного без головы жителя Омска Дмитрия Федорова. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает издание NGS55.ru со ссылкой на официальный ответ транспортного Следственного комитета.

По данным ведомства, Федоров стоял рядом с путями. Отмечается, что машинист, приближавшийся к нему, подавал предупреждающие сигналы, однако россиянин не реагировал. Когда электричка была совсем рядом, Федоров якобы шагнул под поезд, и экстренное торможение, примененное машинистами, не помогло избежать наезда.

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Однако видео, где Федоров бросается под поезд, отсутствует ввиду того, что в электричках не устанавливают видеорегистраторы. Видео, на котором мужчина идет к путям, также нет.

Кроме того, в ответе транспортного Следственного комитета сказано, что следов наркотиков и алкоголя в крови погибшего не обнаружено.

В конце декабря сообщалось, что в Омске у железнодорожных путей нашли обезглавленное тело 25-летнего Федорова. За несколько дней до смерти он сообщил, что силовики подбросили ему наркотики. Правоохранительные органы рассматривали версию о самоубийстве. Позже следователи заявили, что Федоров погиб под колесами поезда.

18 декабря 2019 года Федоров опубликовал видео с рассказом о том, что 15 декабря на улице к нему подошли два сотрудника Росгвардии, которые заподозрили его в распространении наркотиков. Во время досмотра один из них своей рукой залез в карман куртки Федорова и вытащил оттуда сверток с веществом, а из другого — еще четыре, утверждал Федоров. Он попросил пользователей помочь в огласке этой истории, заявив, что в такой ситуации может оказаться каждый.

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