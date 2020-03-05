Названа главная проблема Sukhoi SuperJet 100

Названа главная проблема российского среднемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100). Ее среди прочих назвал главный покупатель самолетов — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Главной проблемой, по мнению ГТЛК, является отсутствие развитого рынка SSJ 100. Также к причинам сложностей, с которыми сталкивается производитель — компания «Региональные самолеты» — ГТЛК отнесла проблемы с предпродажным обслуживанием, ремонтом и техобслуживанием, прошлогоднюю аварию в московском аэропорту Шереметьево и «неопределенность в связи с технической и логистической поддержкой».

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При этом ГТЛК отмечает, что в сотрудничестве с Минпромторгом предпринимает усилия для смягчения рисков. В частности, в качестве агента она закупает запчасти для клиентов и поддерживает их необходимый запас.

На данный момент единственной иностранной авиакомпанией, эксплуатирующей SSJ 100, является мексиканская InterJet. Ранее от использования российских самолетов отказались несколько европейских перевозчиков. При этом норвежский лоукостер Norwegian подписал с «Региональными самолетами» меморандум о закупке 40 лайнеров.

По итогам 2019 года «Региональным самолетам» удалось продать только один SSJ 100 из запланированных 25-30.

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