Производитель Sukhoi SuperJet нацелился на европейскую авиакомпанию

Российские инвесторы, связанные с производителем самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) — компанией «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — нацелились на европейскую авиакомпанию. Они рассматривают возможность покупки словенской Adria Airways, сообщает государственная телерадиовещательная корпорация Словении RTV.

По ее данным, связанная с ГСС группа инвесторов собирается принять участие в аукционе по продаже Adria Airways. Компания испытывает серьезные финансовые трудности и находится в предбанкротном состоянии.

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По словам представителя потенциальных инвесторов Олега Евдокимова, будущие владельцы заинтересованы в покупке Adria Airways в том числе из-за наличия у нее европейской лицензии, позволяющей совершать полеты из любого аэропорта Евросоюза. В случае заключения сделки ГСС планирует поставить компании 200 SSJ100 и тем самым выйти на европейский рынок.

Отмечается, что, помимо россиян, в пуле инвесторов представлены бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако у них могут возникнуть сложности из-за политики ЕС, направленной на поощрение внутренних инвестиций, им придется привлечь также европейский бизнес. В частности, авиационные правила ЕС предписывают, что контрольные пакеты акций зарегистрированных в союзе авиакомпаний должны принадлежать европейским компаниям.

В прошлом году в ГСС собирались поставить Adria Airways 15 самолетов SSJ100, однако отказались от планов из-за тяжелого финансового положения перевозчика.

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