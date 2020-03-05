Удален самый длинный человеческий зуб в истории

Стоматолог из индийского штата Мадхья-Прадеш удалил пациенту зуб длиной 39 миллиметров. Об этом сообщает Newsflare.

По словам врача, обратившийся к нему мужчина жаловался на зуб, который, по его мнению, плохо выглядел и вызывал у него проблемы. После удаления оказалось, что длина проблемного зуба почти в два раза превышала норму.

Средняя длина человеческих зубов составляет около 20 миллиметров. Книга рекордов Гиннесса называет самым длинным в истории зуб длиной 37,2 миллиметра, удаленный немецким стоматологом Максом Лукасом два года назад. Длина самого длинного молочного зуба, упомянутого в Книге рекордов Гиннесса, составляла 24 миллиметра.

В 2017 году сообщалось, что у индийского подростка удалили клык, длина которого была 36,7 миллиметра. Операция по удалению, которая была проведена под местной анестезией, заняла 30 минут.

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