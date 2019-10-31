Стоматолог удалил пациенту самый длинный в истории зуб

Стоматолог из немецкого города Оффенбах удалил пациенту зуб длиной 3,7 сантиметра и установил мировой рекорд. Об этом сообщает информационный портал Deutsche Welle.

Во вторник, 29 октября, дантисту Максу Лукасу (Max Lukas) вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса за удаление у человека самого длинного в истории зуба.

В 2018 году житель города Майнц обратился в больницу с жалобой на острую зубную боль. Лукас осмотрел больного и обнаружил у него аномально длинный зуб, который лишь на четверть выглядывал из десны.

Стоматолог потратил год на сбор необходимых документов и проверки зуба, чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса. Лукас подчеркнул, что выделит в своем кабинете специальное место для сертификата. «Об этом рекорде узнают дантисты по всему миру», — отметил врач.

В июле немецкая компания по производству промышленного клея DELO подняла в воздух грузовик весом 17,2 тонны с помощью клея и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Машина висела на клее час под наблюдением представителей Книги рекордов Гиннесса и зрителей. Мировое достижение признали официально.

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