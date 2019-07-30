Мощный клей удержал в воздухе 17-тонный грузовик

DELO Industrie Klebstoffe | DELO Industrial Adhesives / YouTube

В Германии компания по производству промышленного клея DELO подняла в воздух грузовик весом 17,2 тонны с помощью клея и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

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Разработанный для конкурса клей нанесли на алюминиевый цилиндр радиусом всего 3,5 сантиметра, который установили на грузоподъемном кране. 12 июля специалисты DELO подняли грузовик с помощью грузозахватных приспособлений на метр вверх.

Машина висела на клее час под наблюдением представителей Книги рекордов Гиннесса и зрителей. Мировое достижение признали официально. «У нас получилось», — гордо сказала управляющий партнер компании DELO Сабина Херольд (Sabine Herold).

Предыдущий рекорд принадлежит Центру авиации и космонавтики Германии. Тогда, в сентябре 2013 года, в воздух подняли с помощью клея 16,09 тонны.

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