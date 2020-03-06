Везущая гроб на тележке сквозь снег и слякоть россиянка парализовала движение

Регион-42 Кемерово / ВКонтакте

В Анжеро-Судженске Кемеровской области местная жительница сквозь снег и слякоть везла на тележке по проезжей части похожий на гроб предмет, в результате чего движение было парализовано и образовалась пробка. Видео транспортировки гроба опубликовано в группе «Регион-42 Кемерово» во «ВКонтакте».

На появившихся в сети кадрах женщина с рюкзаком за плечами тащит свой груз по дороге. Да следующем видео она стоит у заснеженной обочины и смотрит на проезжающие мимо машины. Гроб, лежащий на тележке, завернут в ковер. По информации «Комсомольской правды», сотрудники ДПС помогли женщине и подвезли ее до нужного места.

«В среднем похороны по самому низкому тарифу обходятся в 17 000, с вычетом в 5000 похоронных, и это без поминок . Не у всех пенсионеров есть такие деньги», — отметила в комментариях пользовательница соцсети.

Ранее двое родственников в разное время умерли из-за переохлаждения в Амгинском районе Якутии. Один из них замерз ночью на улице, второй — по пути на его похороны. По факту гибели первого мужчины возбуждено дело против его собутыльника по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). По факту второй смерти проводится доследственная проверка.

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