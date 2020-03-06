Набросившегося на силовиков с ножом чеченца госпитализировали

В Москве госпитализировали уроженца Чечни, которого ранили сотрудники полиции в одном из городских кафе. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Отмечается, что мужчина получил огнестрельные ранения в шею и ногу.

Инцидент произошел 3 марта в заведении на улице Бутлерова на юго-западе столицы.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что уроженец Чечни обедал в кафе, но неожиданно стал себя резать принесенным с собой ножом. Персонал вызвал полицию, но, когда патрульные вошли в заведение, мужчина набросился на них с ножом. Защищаясь, один из сотрудников произвел выстрел в нападавшего.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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