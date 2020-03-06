ФБР призналось в любви к Владимиру Высоцкому

ФБР США запустило в соцсетях рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого. Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве иллюстрации взят кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль Глеба Жеглова. Под фотографией сделана подпись: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого. FBI».

Таким способом ФБР пытается привлечь информаторов из числа русскоговорящих американцев. При переходе по ссылке пользователям предлагается поделиться сведениями, которые могут помочь в расследованиях преступлений. «Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», — обещают в бюро.

В октябре 2019 года ФБР уже размещало в Facebook рекламу на русском языке. Тогда в социальной сети было опубликовано три объявления. Каждое сопровождалось картинкой с надписями на русском языке. На одной был изображен переходящий мост человек с подписью «Время наводить мосты», на другой — шахматная доска с подписью «Не пора ли сделать свой ход?». На третьей картинке была показана выпускница вуза с родителями, а в подписи содержалось большое количество ошибок: «Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!» (орфография и пунктуация сохранены).