Россиянку обвинили в похищении дочери

Женщина незаконно вывезла из Финляндии в Россию четырехлетнюю дочь, сообщает IltaLehti со ссылкой на местную полицию.

Россиянку обвинили в похищении ребенка. Отмечается, что у девочки есть российское и финское гражданство. О похищении сообщил отец девочки. «Мы стараемся, чтобы ребенок благополучно вернулся домой и к отцу», — сказал представитель лапландской полиции Кати-Сусанна Луккаринен.

В феврале полиция провинции Флоренция в Италии арестовала двух россиян за попытку похищения ребенка. Это были его мать и, предположительно, ее брат. Мужчину и женщину обнаружили у дома, в котором восьмилетний мальчик живет вместе с отцом: похитители прятались за кустами. Их заметил отец ребенка, единоличный опекун, и вызвал полицию. После ареста полицейские обнаружили, что мать с братом проживали в соседнем доме. Там нашли разные виды оружия, в том числе пистолет и взрывное устройство.

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