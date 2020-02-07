Подозреваемого в нескольких убийствах россиянина арестовали в Италии

На севере Италии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве нескольких людей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в Италии.

В генеральное консульство России в Милане сообщили о задержании по линии Интерпола 6 февраля в городе Новента-ди-Пьяве (городской округ Венеции) россиянина, объявленного РФ в международный розыск. «Он обвиняется в умышленном убийстве двух и более людей и в создании преступного сообщества», — сказано в сообщении.

Апелляционный суд Венеции подтвердил законность ареста и заключил подозреваемого под стражу. В ближайшие недели начнется судебный процесс, на котором будет решаться вопрос об экстрадиции россиянина на родину.

Итальянские СМИ ранее сообщили об аресте 51-летнего мужчины, подозреваемого в совершении четырех убийств в России в 2012 году. Он вместе с женой и сыном остановился в гостинице города Новента-ди-Пьяве, где был проведен полицейский рейд. Последние годы он проживал в Испании, был объявлен в розыск в 2013 году. Арестованного также подозревают в причастности к деятельности преступной группы, орудовавшей в Подмосковье, и организации нескольких убийств.

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