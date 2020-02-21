Россиянку арестовали в Италии за попытку похитить своего сына

Полиция провинции Флоренция в Италии арестовала двух россиян за попытку похищения ребенка. Это были его мать и, предположительно, ее брат, передает издание Corriere Fiorentino.

Мужчину и женщину обнаружили у дома, в котором восьмилетний мальчик живет вместе с отцом: похитители прятались за кустами. Их заметил отец ребенка, единоличный опекун, и вызвал полицию.

Отмечается, что после ареста полицейские обнаружили, что мать с братом проживали в соседнем доме. Там нашли разные виды оружия, в том числе пистолет и взрывное устройство.

Издание пишет, что мать ребенка уже арестовывали за попытку его похищения. Это произошло за пределами Италии.

В начале февраля на севере Италии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве нескольких людей и объявленного РФ в международный розыск. Апелляционный суд Венеции заключил подозреваемого под стражу.

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