Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников

Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 6 марта.

«Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать? А если он не декларирует, то это другой вопрос», — сказал парламентарий.

Материалы по теме Восточная сказка Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»

Депутат отметил, что многие чиновники, имеющие жилье в странах СНГ, указывают эту информацию в декларациях. Крашенинников подчеркнул, что не видит причины, почему парламентариям нужно отказываться от нее.

Ранее в пятницу сообщалось, что запрет на владение недвижимостью за рубежом не был включен в проект поправок к Основному закону. В Администрации президента объяснили решение тем, что это вынудило бы парламентариев и чиновников отказаться от своего имущества или уйти со своих постов.

В ходе послания Федеральному собранию в середине января президент России Владимир Путин предложил внести в Основной закон ряд изменений. В частности, речь идет о запрете президенту, премьеру, его заместителям, министрам, сенаторам и депутатам иметь иностранное гражданство. Им также запрещается открывать счета в иностранных банках.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!