Воробьев пожелал успешного выступления в Швейцарии скрипачке из Чехова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал успешного выступления на фестивале в Швейцарии юной скрипачке из Чехова Люде Выговской. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 6 марта.

10-летняя жительница Подмосковья в конце прошлого года стала обладателем специального приза XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Тогда же она получила приглашение участвовать в фестивале Interlaken Classics, во время которого пройдут мастер-классы одного из лучших педагогов по скрипке в мире Захара Брона.

Губернатор помог с транспортными расходами на поездку. В свою очередь Люда Выговская поблагодарила Воробьева за финансовую поддержку.

Воробьев также поздравил девочку и ее маму с предстоящим Международным женским днем.

Выговская — лауреат более 20 международных конкурсов. Она получает именную стипендию «Надежда» Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и стипендию Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. Чайковского.