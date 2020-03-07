Установлена вероятная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Крушение Boeing 737 MAX в Эфиопии год назад произошло из-за особенностей конструкции самолета. Наиболее вероятную причину катастрофы установили эфиопские специалисты, которые расследовали причины и обстоятельства крушения воздушного судна, пишет агентство Bloomberg.

Окончательный отчет власти планируют опубликовать до годовщины крушения 10 марта. Выводы эфиопских специалистов, уточняет агентство, вызывает множество вопросов из-за контраста с предварительными результатами проверки их индонезийских коллег.

За последние года в мире случились две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года самолет компании Lion Air потерпел крушение в Индонезии, погибли 189 человек. В марте 2019-го лайнер Ethiopian Airlines разбился по пути в столицу Кении Найроби. Жертвами аварии стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа, включая троих граждан России.

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