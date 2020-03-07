Россиянам рассказали о «надежных убежищах» для денег

Главный стратег инвесткомпании «Атон» Александр Кудрин рассказал о финансовых инструментах, которые могут служить наиболее «надежными убежищами» для денег россиян в условиях распространения коронавируса. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По мнению финансиста, самыми востребованными у инвесторов по всему миру — как институциональных, так и частных — станут ценные бумаги надежных эмитентов, в первую очередь госдолг стран с высоким суверенным рейтингом. Эмитенты с высокой стоимостью заимствований, напротив, могут столкнуться с трудностями при попытках рефинансирования обязательств.

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Также аналитик выделил отрасли экономики, которые могут выиграть от паники населения. Среди них индустрия развлечений, особенно связанных с интернетом, — люди будут отдавать предпочтение досугу, не связанному с риском контакта с окружающими. Туроператоры и авиакомпании, напротив, пострадают сильнее остальных.

По данным на 7 марта, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 102 тысячи. 57,3 тысячи из них выздоровели, 3,4 тысячи умерли. В России 6 марта выздоровел первый пациент, госпитализированный с коронавирусом. Всего на данный момент на территории России заболевание было выявлено у 13 человек.

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