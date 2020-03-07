Сериал с Высоцким попросили вернуть на Украину после «участия» в рекламе ФБР

Посольство России в США в ироничной форме попросило власти Украины вернуть на экраны телесериал «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter дипмиссии.

«Надеемся, что после рекомендации ФБР Украина снимет запрет с легендарного советского сериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли», — говорится в сообщении.

Публикация стала реакцией на «участие» Высоцкого в рекламе ФБР. Ранее ведомство разместило в соцсетях русскоязычные баннеры с фотографией советского актера и подписью: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

Людям, располагающим информацией, которая может помочь ФБР, предлагалось обратиться в бюро.

Сериал 1979 года «Место встречи изменить нельзя» попал под запрет на демонстрацию на Украине вместе с другими фильмами и сериалами, в которых демонстрируются вооруженные силы и правоохранительные органы России и СССР.

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