Россияне вышли на народный сход из-за убитой 13-летней девочки под Тамбовом

Россияне в селе Бокино Тамбовской области вышли на народный сход из-за дела убитой 13-летней Елизаветы Ч. Об этом сообщает «Царьград».

Жители требуют от правоохранительных органов назвать имя задержанного, который подозревается в причастности к пропаже. Отмечается, что некоторые местные жители готовы разорвать преступника. По информации Telegram-канала «112», это 35-летний Александр Липатов, который рассказывает, что случайно сбил девочку, после чего испугался и выбросил ее тело в реку. При этом во время поисков было обнаружено тело мужчины, который, оказался, предположительно, погибшим рыбаком.

Материалы по теме «Люди кричали, чтобы им отдали этого урода» Очевидцы — о народном гневе и желании линчевать убийцу девочки в Саратове

Школьница пропала вечером 7 марта после дискотеки. Известно, что возле клуба очевидцы слышали крики. В настоящее время уже обнаружено место сбрасывания тела убитой девочки в реку, поиски продолжатся утром 10 марта, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!