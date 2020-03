Голландская группа Dope D.O.D. даст концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Музыканты выступят 11 марта на площадке «ГлавClub Green Concert». Билеты можно приобрести на сайте.

Dope D.O.D. — хип-хоп-группировка, основанная в 2008 году в Гронингене, хотя в ее творчестве можно найти и американские, и английские, и африканские корни. Коллектив прославился благодаря видео What Happened, заработавшему 30 миллионов просмотров на YouTube и привлекшему к группе внимание Korn и Onyx.

Вместе с Onyx Dope D.O.D. записали совместную пластинку Shotgunz in Hell. В декабре группа также выпустила альбом Do Not Enter и начала масштабное турне в его поддержку.

