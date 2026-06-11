Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:31, 11 июня 2026Силовые структуры

Россиянка несколько лет развращала мальчика

СК обвинил жительницу Екатеринбурга в развращении мальчика, но суд отказал в ее аресте
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жительница Екатеринбурга несколько лет развращала мальчика. Об этом сообщает E1.ru.

37-летнюю женщину задержали 8 июня. Следственный комитет (СК) России предъявил ей обвинение по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). По данным ведомства, первый преступный эпизод с несовершеннолетним произошел в 2022 году, второй случился через два года.

Уголовное дело было возбуждено лишь недавно. Следователь обратился с ходатайством об аресте екатеринбурженки в Чкаловский суд города, однако ему отказали в просьбе. Женщине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что Тамбовский районный суд приговорил ранее судимого местного жителя к 17 годам и 1 месяцу лишения свободы за изнасилование 14-летней падчерицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На столе лежит реалистичное решение». Спецпредставитель Путина назвал способ завершить конфликт на Украине немедленно

    Россиянин отправился с женой в поход в горы Сочи и повис на страховочных усах

    Московский студент отработает украденный у лидера «Руки вверх!» Жукова мопед

    Врач подсказал простой способ быстро избавиться от отрыжки

    Стало известно о покушении на бывшего президента постсоветской страны

    Россиянка несколько лет развращала мальчика

    Названа повышающая риск рака печени группа напитков

    Мировые цены на золото упали до минимума с конца ноября

    Стало известно об ограблении храма РПЦ в Тегеране

    Российской школьнице отменили результаты ЕГЭ из-за TikTok

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok