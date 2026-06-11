Россиянка несколько лет развращала мальчика

СК обвинил жительницу Екатеринбурга в развращении мальчика, но суд отказал в ее аресте

Жительница Екатеринбурга несколько лет развращала мальчика. Об этом сообщает E1.ru.

37-летнюю женщину задержали 8 июня. Следственный комитет (СК) России предъявил ей обвинение по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). По данным ведомства, первый преступный эпизод с несовершеннолетним произошел в 2022 году, второй случился через два года.

Уголовное дело было возбуждено лишь недавно. Следователь обратился с ходатайством об аресте екатеринбурженки в Чкаловский суд города, однако ему отказали в просьбе. Женщине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что Тамбовский районный суд приговорил ранее судимого местного жителя к 17 годам и 1 месяцу лишения свободы за изнасилование 14-летней падчерицы.