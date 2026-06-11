Стало известно об ограблении храма РПЦ в Тегеране

Посольство РФ в Иране сообщило об ограблении храма РПЦ в Тегеране

Храм Святого Николая Русской православной церкви (РПЦ) в Тегеране был ограблен 10 июня. Об этом сообщает посольство России в Иране.

«Мы никогда не верили, что в Иране найдутся те, кто так поступит с христианскими святынями и нанесет оскорбление вере в единого Бога, хранителем которой десятилетиями является наш храм», — говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что подвергшийся ограблению храм является одним из старейших в Иране и единственным в столице страны. Он пережил Вторую мировую войну, ирано-иракский конфликт и бомбардировки США и Израиля, оставаясь при этом неприкосновенным.

«Посольство обращается ко всем и в первую очередь к тем, кто сбился с пути и совершил это святотатственное преступление, с просьбой вернуть иконы в храм и не брать грех на душу. Да простит Господь этих преступников», — заявили в дипмиссии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разбомбят Иран «к чертовой матери» в ночь на пятницу, 12 июня, если власти Исламской Республики откажутся от заключения сделки.