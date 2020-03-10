Украинский губернатор оправдался за эротические танцы в здании обладминистрации

Глава Херсонской области Украины Юрий Гусев оправдался за опубликованное видео с эротическими танцами в здании областной администрации на празднике в честь 8 марта. Об этом сообщает «112 Украина».

По словам чиновника, он сам присутствовал только на официальной части, где вручил благодарности и знаки отличия работникам администрации. На неофициальной части он отсутствовал из-за рабочих дел, однако пресек бы выступление, если бы был в зале.

Гусев также отметил, что, по его мнению, выступление было аморальным и унизительным для женщин, а также совершенно неуместным в здании областной государственной администрации. В отношении организаторов праздника уже начато служебное расследование, по итогам которого планируют принять «ряд кадровых решений». В частности, речь идет об увольнении, отстранении и дисциплинарных взысканиях.

Видео с танцами в обладминистрации опубликовала на своей странице в Facebook местная активистка Марина Хромик. На нем видно, как девушки в коротких юбках и чулках танцуют эротический танец под песню «Жареный кабанчик» в исполнении местной группы «Степ».

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