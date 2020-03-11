Определен процент изменений текста Конституции России

Процент изменений в тексте Конституции России со всеми внесенными поправками составил около 14-18 процентов. Об этом свидетельствуют результаты проверки «Лентой.ру» текста документа на двух популярных интернет-сервисах.

По данным сайта «Антиплагиат», уникальность нового варианта Конституции (то есть те места, которые подверглись изменениям) составила 14,28 процента. Проверка двух текстов — действующей Конституции и измененной — на сайте проекта «Панда-копирайтинг» показала более высокий процент «заимствований» — 18,22.

Скриншот с сайта «Антиплагиат» 1 /2

Законопроект о поправках в Конституцию, новый вариант которой может быть принят после подписания президентом, поддержали в Госдуме и Совфеде. Изменения вносятся в 22 статьи глав с третьей по восьмую. Первые две главы документа, которые касаются основ конституционного строя России, а также девятая глава, где зафиксированы правила пересмотра положений Конституции, не могут быть изменены. Ранее газета «Ведомости» опубликовала обновленный текст Конституции со всеми поправками.

Конституционные изменения были анонсированы президентом России Владимиром Путиным в середине января. Всенародное голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

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