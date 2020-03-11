Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией. Об этом говорится в заявлении высшего государственного руководства европейской страны, передает РИА Новости.
Чешские власти заявили, что готовы к конструктивному диалогу с российской стороной в соответствии с позициями Евросоюза и НАТО. По их мнению, отношения между странами обременены некоторыми техническими, административными и историческими темами.
Особенное внимание руководство Чехии обратило на минские договоренности. Они подчеркнули, что достижение прогресса в их реализации является ключевой точкой в возможных переговорах с Россией.
Ранее президент Чехии Милош Земан признал провал антироссийских санкций, назвав их бесполезными. По его словам, ограничения работают также и против тех, кто их вводит, в частности, против Чехии.