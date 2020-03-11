Поездки российского врача в филармонию на служебной машине оценили в 300 рублей

В Курганской области главного врача Белозерской районной больницы Елену Головачеву оштрафовали на 300 рублей. В такую сумму оценили поездки женщины на концерты в филармонию на служебном автомобиле. Об этом сообщает Ura.ru.

В правоохранительных органах изданию заявили, что поездки Головачевой в курганскую филармонию неоднократно были зафиксированы на фото и видео. Ей назначили штраф за самоуправство, однако женщина намерена отстаивать свою невиновность в суде. Она утверждает, что ездила в филармонию на своей машине, а показания свидетелей, которые подтверждали ее слова, учтены не были.

Вместе с тем водитель признал, что самовольно брал служебную машину, а также добровольно возместил ущерб. Кроме того, свидетели подтвердили, что Головачева действительно ездила в филармонию.

«Я думаю, эту травлю организовала бывшая главврач, которая занимала пост до меня. У нее родственники работают в правоохранительных органах», — заявила Головачева изданию.

В 2019 году сообщалось о врачах из Челябинской области, которые устроили корпоратив в рабочее время. По словам местной жительницы Тамары Столяровой, которая пришла навестить мать в реанимации, врачи начали праздновать Международный женский день утром 7 марта и не обращали никакого внимания на пациентов. Из стационара к ней вышла пьяная женщина. Потом туда вошел мужчина без халата — якобы санитар. К матери Столярову так и не пустили.

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