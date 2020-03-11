Назван единственный проголосовавший против изменений в Конституцию сенатор

Против президентского закона о поправках в Конституцию проголосовал только один член Совета Федерации — сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Об этом в среду, 11 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

Воздержались сенаторы Людмила Нарусова, Василий Иконнников и Валерий Усатюк, уточнил собеседник агентства.

В комментарии изданию «Подъем» Мархаев заявил, что голосовал осознанно.

Ранее в среду Госдума и Совет Федерации утвердили текст закона о внесении изменений в основной закон. В нижней палате парламента против документа не было голосов, члены КПРФ воздержались при голосовании за включение поправки о президентских сроках. Таким образом Мархаев стал единственным человеком в парламенте, проголосовавшим против.

Конституционные изменения были анонсированы президентом в январе. В частности, предлагается закрепить в основном законе понятие брака как союза мужчины и женщины, социальную ориентированность экономики, приоритет Конституции РФ над международным правом.

В 2000-х годах Мархаев руководил отделом по охране общественного порядка МВД Бурятии. Был заместителем министра внутренних дел Бурятии, в 2006 году ушел в отставку. Награжден орденом Мужества и медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сенатором стал в 2015 году, до этого был депутатом Госдумы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!