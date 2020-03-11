На пятилетии System 108 выступит The Black Madonna

На пятилетии проекта System 108 выступит диджей из Чикаго The Black Madonna. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится 18 апреля в клубе Mutabor. Билеты можно приобрести на сайте промо-команды.

На главном танцполе к представительнице американской электронной сцены присоединятся Denis Sulta и Lipelis, а также Chronic Preview и Arseny Nasonov. На танцполе Medium свои сеты отыграют пионер электро, немец Anthony Rother, выросший на классическом хип-хопе американец Danny Daze, берлинец Opium Hum и резидентка клуба Griessmuehle Vivian Koch. К ним присоединятся El, Philipp Gorbachev, Bejenec, Kovyazin D, Pavel Afanasiev и Ushi333, а также Sofia Rodina, Daria Kolosova и резиденты System 108 — Mashkov, Boym, Adamov и Eostra.

Подвальный танцпол Catacombs возглавит немецкий эксперименталист Don’t DJ. К нему добавятся лайвы от Moa Pillar и дуэта Dois Peixes, за которым скрываются Василий Миролюбов и Никита Молчанов, и гостей из Санкт-Петербурга Perforated Cerebral Party. Кроме того, на мероприятии прозвучат сеты от Ruda, Errortica и Amlinsky.

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